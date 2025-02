Iltempo.it - Trump attacca Zelensky. Putin "vuole annunciare la vittoria il 24 febbraio"

Non è "molto importante" che Volodymyrpartecipi ai negoziati per mettere fine alla guerra in Ucraina. Donaldcontinua adre il presidente ucraino, a pochi giorni dal terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, che ricorre lunedì. "È stato lì per tre anni. Lui rende molto difficile fare accordi", ha detto il presidente Usa a Fox News. Il tutto mentre gli 007 ucraini ritengono che Vladimirvoglialanei prossimi giorni, probabilmente proprio nel giorno dell'anniversario, il 24. A riportarlo è la Bild, che cita appunto l'intelligence di Kiev: "La Russia si prepara a dichiarare una presuntanella guerra contro l'Ucraina entro il 242025", hanno affermato le fonti citate dal tabloid tedesco, secondo cui "questi piani potrebbero includere anche unarussa sulla Nato".