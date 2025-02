Thesocialpost.it - Trump attacca, l’Unione Europea si schiera con Zelensky: “Lui democratico, Putin no”

Le dichiarazioni di Donaldsu Volodymyrscuotono la politica internazionale, maribadisce la propria posizione: “L’Ucraina è una democrazia, la Russia di Vladimirno“. La replica arriva dopo il post del presidente Usa su Truth, in cui definivaun “dittatore” e metteva in discussione la legittimità delle elezioni in Ucraina, riprendendo di fatto la narrativa del Cremlino.Tra i primi leader a rispondere ac’è stato il premier britannico Keir Starmer, che ha telefonato aper riaffermare il sostegno del Regno Unito. Anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz hato duramente le parole del presidente americano, definendole “sbagliate e pericolose“.Von der Leyen e Costa in visita a Kievha scelto di non entrare immediatamente in un botta e risposta con Washington, ma la sua risposta è arrivata con fermezza.