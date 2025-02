Trump abbandona l’Europa? La Germania chiede soccorso a Francia e Uk Merz | Le loro armi nucleari per proteggerci

Leggi su Open.online

dev’essere in grado di difendersi anche senza il supporto militare degli Stati Uniti. A dirlo è Friedrich, candidato cancelliere della Cdu-Csu alle elezioni tedesche e probabile successore di Olaf Scholz. «Dobbiamo prepararci alla possibilità che Donaldnon mantenga più incondizionatamente l’impegno di difesa reciproca della Nato», ha affermato il leader dei cristiano-democratici in un’intervista con un’emittente tedesca.ha aggiunto: «Ecco perché, a mio avviso, è fondamentale che gli europei facciano i maggiori sforzi possibili per garantire che siamo almeno in grado di difendere il continente europeo da soli».I timori dell’Ue sul flirt-PutinLe parole diarrivano ad appena due giorni dalle elezioni di domenica 23 febbraio, che – salvo clamorose sorprese – vedranno la Cdu-Csu imporsi come prima forza politica.