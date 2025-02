Lanazione.it - Truffe ai nonnini, trucchi per evitarle. La polizia ha ’formato’ 700 anziani

Un successo gli incontri per combattere leagli. Fenomeno odioso che coinvolge la fascia più debole dei cittadini, pensionati ed over 80. Non tutti sono come la novantenne fiorentina che li ha fatti catturare due volte, fiutando l’inghippo e avvertendo le forze dell’ordine. C’è dunque ancora necessità di raccontare come avvengono i raggiri e, soprattutto, come comportarsi se qualcuno finisce nel mirino delle varie bande che agiscono sul territorio. Una sorta di coaching anti-malviventi, insomma. La riuscita è confermata dalle presenze ai sette incontri (l’ultimo il 19 febbraio) organizzati dalla Spi Cgil di Siena in collaborazione con lae con il patrocinio del Comune di Montepulciano per la prevenzione delle. Su oltre 3500, circa 700hanno partecipato agli incontri: 1 su 5 ora è pronto ad affrontare i malviventi.