Ilrestodelcarlino.it - Truffano un'anziana con la scusa del figlio: incastrati con 3mila euro in auto

Forlì, 21 febbraio 2025 – Sono ritenuti responsabili di truffa aggravata in concorso, ai danni di un'di Forlì, i due 31enni arrestati lo scorso 19 febbraio dai carabinieri della Stazione di Castrocaro Terme. I militari, durante un servizio in centro, hanno notato un'vettura sospetta, con due persone a bordo, transitare lungo le vie della località termale. Dopo aver fermato il mezzo, i carabinieri hanno identificato i due, già noti alle forze dell'ordine (uno tra l'altro era sottoposto all'obbligo di dimora nel luogo di residenza). Rubatie la carta di credito La coppia aveva in, monili in oro e una carta di credito intestata a un'altra persona. I carabinieri hanno ricostruito l'accaduto dopo averli portati in caserma. Dalle indagini è emerso che uno dei due 31enni, fingendosi un maresciallo dell'Arma, aveva telefonato all'dicendole che suoera rimasto coinvolto in un incidente stradale e che, per evitare l'arresto, avrebbe dovuto pagare una cauzione.