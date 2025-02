Ilrestodelcarlino.it - "Troppo freddo". Sciopero al Mamiani

per il". Una classe di liceali delieri non è entrata a scuola, manifestando la propria contrarietà alla inadeguata fornitura del servizio data dalla Provincia, chiamata a garantire il riscaldamento delle aule nelle superiori. Paradossale è che la scuola in questione – Scienze Umane in via XI febbraio – sia nuova di pacca e abbia un impianto all’avanguardia. "Ho parlato con i ragazzi – osserva il dirigente Roberto Lisotti –: l’alta tecnologia complica la riparazione.E’ vero che capita spesso. La scuola segnala. I tecnici della Provincia ci stanno lavorando"