Ilrestodelcarlino.it - Troppe assenze per la Pico Mirandola, passa Montecchio

HC3 H.C.PRECALCINO: Zanfi, Giuliani Marchetti, Thiella Zanini, Pozzo, Calvo Maldonado, Toniazzo, Della Valle M., Della Valle A., Pozzato; All.: Ginestar.: Luppi, Giannotti, Siberiani, Moschetti, De Tommaso, Santoro, Paltrinieri, Potenza; all.: Iallacci. ARBITRO: Chiminazzo D: (Bassano(VI). NOTE: Nessun espulso per due minuti. MARCATORI: 1° tempo Della Valle A. al 1’00", Calvo Maldonado al 3’27", Giuliani Marchetti al 7’54", De Tommaso al 10’01", Della Valle M. al 13’16", De Tommaso al 18’25"; 2° tempo Della Valle A. al 12’22" e 18’58", Giannotti al 19’52", Calvo Maldonado al 22’26", Della Valle A. al 23’36". Unavolenterosa, ma con i giocatori contati per ledi Mirto e De Stefano, e con Moschetti e De Tommaso a scartamento ridotto, deve rimandare ancora l’appuntamento con i primi spunti stagionali, ma almeno rientra dal vicentino con una prova orgogliosa, anche se ancora una volta poco fortunata.