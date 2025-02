Ilrestodelcarlino.it - Troppa burocrazia all'isola ecologica

Segnalo un problema che ho riscontrato alle isole ecologiche di Bologna città presso le quali regolarmente mi reco per conferire rifiuti (raee, inerti, mobili ecc). All'accettazione viene richiesto il codice fiscale dell'intestatario del tributo "Tari" quando a mio avviso, come è indicato in vari regolamenti Hera, e del Comune di Bologna, chi fa parte di un’utenza domestica anche se non diretto intestatario Tari può conferire. Dunque si è costretti a portare con sé il codice fiscale del titolare; mi è personalmente capitato di non essere ammesso al centro di raccolta in quanto provvisto solamente del mio codice fiscale e mi è stato chiesto di portare con me addirittura fisicamente l'intestatario, mia madre, 87 anni a deambulazione ridotta. Penso francamente che questa politica degli accessi sia lesiva dei diritti dei cittadini, inoltre può portare a un conferimento dei rifiuti non corretto, infatti chi viene rifiutato all', può agire altresì scorrettamente, lasciando scarti non conformi vicino ai bidoni dell'immondizia stradali.