Dayitalianews.com - Treviso, bambina investita da un camion mentre va a scuola: è grave

Leggi su Dayitalianews.com

Oggi, 21 febbraio, a Saletto (), si è verificato unincidente stradale. Unadi sei anni è stata travolta da une versa in condizioni critiche.Lastava camminando a piedi quando è statada undi passaggio in via Bovon, rimanendo priva di sensi sull’asfalto. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 del mattino. Secondo quanto riportato daToday, sembra che la piccola fosse diretta allaelementare Eroi del Piave, in via Davanzo, quando è stata travolta. È stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso e le sue condizioni sono molto gravi.Immagine di repertorio.L'articoloda unva a: èproviene da Dayitalianews.