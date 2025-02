Ilgiorno.it - Treni, i Dem incalzano sindaco e Giunta

Leggi su Ilgiorno.it

"I cittadini di Sondrio non sono tutelati dall’amministrazione comunale in materia di trasporto ferroviario". È da questo presupposto che prende fondamento l’interrogazione formulata dal gruppo di minoranza del Partito democratico e diretta alMarco Scaramellini e alla. Tiene banco anche nel Consiglio comunale l’annosa questione relativa ai gravi disagi sulla linea Milano – Tirano. "Con questa interrogazione, primo firmatario Pierluigi Morelli, chiediamo all’amministrazione di aggiornare il Consiglio in merito ai contenuti emersi nell’incontro di Lecco della scorsa settimana – dicono dal gruppo consiliare Pd Michele Iannotti, Pierluigi Morelli, Roberta Songini, Michele Bernardi e Lisa Tam -. Le esperienze delle estati precedenti, unite ai continui e ripetuti malfunzionamenti e cancellazioni stanno continuamente mettendo in ginocchio la provincia".