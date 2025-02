Sondriotoday.it - Treni e chiusura estiva: "Il Comune di Sondrio è soddisfatto delle soluzioni prospettate?"

Leggi su Sondriotoday.it

Quest'estate, per il terzo anno consecutivo, chiuderà la linea ferroviaria che collega la Valtellina a Milano: tre mesi di stop, questa volta non soltanto da Tirano a Colico, ma fino a Lecco che determineranno un ricorso massiccio al servizio di autobus sostitutivi.Ulteriori disagi sono in.