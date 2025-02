Thesocialpost.it - Treni ad alta velocità: tempi di percorrenza più lunghi ad agosto, ma prezzi invariati

Leggi su Thesocialpost.it

L’estate 2025 si preannuncia complessa per i viaggiatori dell’ferroviaria in Italia. A causa di lavori infrastrutturali sulla rete ferroviaria, idisu diverse tratte subiranno significativi aumenti, con ritardi che in alcuni casi raggiungeranno i 100 minuti. Tuttavia, le tariffe dei biglietti resteranno invariate, suscitando malcontento tra i passeggeri.Le tratte coinvolte e gli allungamenti previstiGli interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) interesseranno diverse tratte cruciali per la mobilità nazionale. Tra le modifiche più rilevanti:Roma-Milano: tra l’11 e il 17, il tempo disalirà a 4 ore e 50 minuti, con un incremento di circa 100 minuti.Milano-Bologna: dall’11 al 22, saranno necessari fino a 2 ore di viaggio invece di una.