Trecentomila soldati, 1.400 carri armati, 2.000 veicoli da combattimento: cosa serve all'Europa per difendersi senza gli Usa

Roma, 21 febbraio 2025 – Le ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump e il rinnovato dialogo tra Washington e Mosca sono stati accolti come un’inversione di marcia degli Stati Uniti rispetto al conflitto russo-ucraino, alimentando i timori di un progressivo disimpegno americano dalla sicurezza europea. Per questo, interrogarsi su un’Ue militarmente indipendente dalla potenza statunitense è diventato un quesito legittimo, soprattutto con la minaccia russa che incombe sul futuro dei paesi europei. Un attacco a un paese dell’europeo non risulta, infatti, una prerogativa inverosimile e le valutazioni della Nato indicano che la Russia sarà pronta ad attaccare entro tre-dieci anni. Mail sostegno dagli Stati Uniti è possibile? Un'analisi pubblicata oggi dal think tank Bruegel, firmata da Guntram Wolff e Alexandr Burlikov, delinea scenari e numeri.