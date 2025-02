Udine20.it - Tre nuovi diaconi a Udine, due in cammino verso il sacerdozio

Trenella Chiesa di: due di loro saranno ordinati sabato 22 febbraio in Cattedrale ae continueranno poi il percorsoil: sono Manuel Minciotti, 32 anni, di San Daniele del Friuli, ed Aeneid Ugonna Ozuo, 27 anni, originario di Ihioma, in Nigeria, che sarà ordinato per la Diocesi nigeriana di Orlu. Il 2 marzo, invece, nel duomo di Palmanova sarà ordinato Nicandro Mastrogiovanni, che invece sarà diacono permanente.Sabato 22 febbraio sarà una giornata di festa per le Chiese die di Orlu, in Nigeria: due giovani del seminario di Castellerio, infatti, riceveranno il diaconato, terzo grado del Sacramento dell’Ordine sacro in vista di una futura ordinazione sacerdotale. Si tratta del friulano Manuel Minciotti e del nigeriano Aeneid Ugonna Ozuo. La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo di, mons.