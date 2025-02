Gamberorosso.it - Tre miliardi di euro per il settore agricolo e agroalimentare: intesa tra Masaf e Crédit Agricole Italia

Trediper facilitare l'accesso al credito delle imprese del comparto agrifood made in Italy. L'annuncio è delche ha siglato, a Roma, un protocollo d'con. L'obiettivo di questa partnership strategica è promuovere concretamente lo sviluppo dell'. In particolare, l'prevede di stanziare i trenell'ambito di un ampio programma di sostegno, che include servizi di consulenza specialistica, iniziative dedicate ai giovani agricoltori e supporto all'utilizzo di canali alternativi di finanziamento, compreso l’impulso decisivo all’utilizzo delle garanzie Ismea, per sostenere il merito creditizio delle imprese delprimario e di quello agroindustriale.Spazio a giovani e sostenibilitàCon questa firma, siglata dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida e da Giampiero Maioli, amministratore delegato die senior country officer, si punta in particolare a supportare i giovani che vogliono avviare nuove attività imprenditoriali in agricoltura.