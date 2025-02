Metropolitanmagazine.it - Tre autobus sono esplosi a Bat Yam, a sud di Tel Aviv in un “attacco terroristico”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Trea Bat Yam, a sud di Tel, in quello che la polizia israeliana definisce un “sospetto“. Hanno affermato che gli ordigni presenti in altri duenon, aggiungendo che “ingenti forze di poliziapresenti sulla scena, alla ricerca di sospettati”.Secondo quanto riportato dai media israeliani, il ministro dei trasporti Miri Regev ha sospeso tutti gli, i treni e le metropolitane leggere del Paese per consentire l’esecuzione dei controlli sulla presenza di ordignivi. Benjamin Netanyahu ha ordinato all’esercito israeliano di condurre “un’intensa operazione contro i centri del terrorismo” in Cisgiordania, ha pubblicato l’ufficio del primo ministro su X.Dopo la gioia delle ultime settimane per il ritorno a casa di decine di ostaggi di Hamas, oggi per Israele è un “giorno di dolore”: tornano a casa i corpi senza vita dei fratelli Bibas, Ariel e Kfir, diventati i simboli nazionali di questo calvario, la loro madre Shiri, e l’86enne Oded Lifshitz, che fu catturato in un kibbutz al confine.