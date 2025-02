Ilgiorno.it - Tre anni di guerra visti da Milano: “Mano tesa a quasi 38mila ucraini”

Leggi su Ilgiorno.it

– “Nel terzoversario dell’inizio dellasu vasta scala da parte della Russia, ogni ucraino ripensa a quel 24 febbraio. Trein cui milioni di persone hanno dovuto reinventarsi, ricostruire e lottare ogni giorno per un futuro libero”. Trefa, quando la Russia invase l’Ucraina, la comunità milanese si mobilitò per accogliere le persone in fuga dal conflitto e per trasportare aiuti umanitari nelle zone colpite. Ad oggi, secondo i dati raccolti del console ucraino a, Andrii Kartysh, gli Uffici immigrazione delle Questure della Lombardia hanno gestito il 19% del totale nazionale delle richieste di permesso di soggiorno per protezione temporanea. Riguardano in tutto 37.953, tra cui numerose donne con bambini, solo in Lombardia. Alcuni sono rimasti in Italia, altri sono tornati nelle loro case, altri ancora si sono trasferiti in altri Paesi.