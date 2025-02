Romadailynews.it - Trasporti: Ferrara (M5s), servizio Metromare pessimo, non aumentare biglietti

La linea ferroviaria ex Roma-Lido non merita ancora il nome di, afferma il consigliere del Movimento 5 Stelle Paolo. Secondo, i treni sono inesistenti, ci sono problemi negli appalti e ora anche un aumento dei prezzi deigiornalieri.I pendolari sono costretti a viaggiare su una delle peggiori tratte d’Italia e la situazione sembra peggiorare. I cittadini sono stufi della gestione deipubblici a tutti i livelli di governo.invoca un intervento urgente per evitare che i pendolari abbandonino definitivamente il treno, causando ulteriori problemi di traffico e inquinamento.È necessario evitare l’aumento dei prezzi e migliorare ilper risolvere la situazione critica attuale.(RED)