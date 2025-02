Lapresse.it - Trasporti, avviata la prima talpa meccanica nel cantiere Tav Salerno Reggio Calabria

Con l’avvio dellameccanizzata Partenope è partito questa mattina lo scavo della galleria Saginara in località Campagna (), lotto 1a Battipaglia – Romagnano della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità. All’evento hanno partecipato in videocollegamento Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e deie in presenza il sottosegretario del Mit Tullio Ferrante e il Direttore Investimenti Rfi Lucio Menta. I lavori sono stati affidati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), committente dell’opera, al Consorzio Xenia costituito da Webuild, Pizzarotti, Ghella e Tunnel Pro sotto la direzione dei lavori di Italferr (Gruppo FS) per un valore complessivo dell’investimento di 2,8 miliardi di euro.