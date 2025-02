Trasporti | a Roma biglietto metro e bus resta a 150 euro da luglio nuove tariffe

Romadailynews.it - Trasporti: a Roma biglietto metro e bus resta a 1,50 euro, da luglio nuove tariffe

Leggi su Romadailynews.it

Leper i biglietti Metrebuse Lazio subiranno un adeguamento a partire dal primo2025, come stabilito dalla delibera della Giunta regionale del Lazio. Tuttavia, il costo del Bit (integrato a tempo) per la Capitale rimarrà invariato a 1,5, così come gli abbonamenti annuali. Questa decisione è stata presa per proteggere le fasce più deboli e i cittadini che utilizzano regolarmente il trasporto pubblico.Lesono state presentate oggi dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e dall’assessore alla Mobilità e, Fabrizio Ghera, durante una conferenza stampa a. Rocca ha sottolineato che i prezzi per i biglietti da 24, 48 e 72 ore e per il ticket settimanale subiranno un lieve aumento, rivolto principalmente ai turisti e ai non abituali utilizzatori del servizio.