Forlitoday.it - Trasferta insidiosa per i Baskers: sfida contro il Guelfo Basket Ecobologna

Leggi su Forlitoday.it

Forlimpopoli saranno impegnati sabato sul sempre ostico parquet del PalaMarchetti, dove affronteranno il. In scena una gara importante per entrambe le formazioni, con i padroni di casa del riconfermato coach Agresti pronti a dare acerrima battaglia per rientrare.