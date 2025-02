Ilrestodelcarlino.it - Tram in via Indipendenza. Sos dei commercianti:: "I cantieri ci rovinano"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sotto i portici di via Ugo Bassi c’è un discreto via vai di persone, complice anche il calore della giornata e il sole che batte sulle Due Torri. In via, invece, i raggi si interrompono lungo i pannelli grigi del cantierone del, che blocca la viabilità in direzione periferia, lasciando percorribile un solo senso di marcia in direzione piazza Maggiore e "nascondendo inevitabilmente il lavoro di noi attività commerciali". L’umore dietro le casse dei negozi di abbigliamento o al di là dei banconi dei bar e dei pubblici esercizi non è dei migliori da enbi i lati della strada, coinvolta dai lavori nel tratto iniziale (da via dei Mille all’autostazione) e in quello che va da via Augusto Righi fino a via del Monte. Un clima comprensibile, quello evidenziato dai negozianti, visto che il cantiere fa da spartiacque per i pedoni che percorrono la via dello shopping per eccellenza: tra il tratto centrale interessato, infatti, ci sono solo due attraversamenti pedonali possibili e "chi cammina da un lato del portico, non vede al di là della strada – inizia Alessio Zito di Fusaro Antonio dal 1983 –.