Dayitalianews.com - Tragico incidente sul lavoro, muore un operaio colpito da un pannello di ferro

Leggi su Dayitalianews.com

Undi 26 anni è morto in circostanze tragiche oggi, 21 febbraio, in un cantiere edile in un condominio a Sottomarina, in provincia di Venezia.La ricostruzione dell’Secondo le informazioni trapelate finora, l’uomo per circostanze ancora da chiarire è statoda undiutilizzato per i getti in opera. Subito dopo l’allarme si sono precipitati sul posto i vigili del fuoco e il Suem, insieme agli specialisti dello Spisal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di) dell’azienda Ulss3, che avranno il compito di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e risalire ad eventuali responsabilità.I soccorritori dell’1-1-8, interventi anche con l’elisoccorso, hanno cercato di rianimare il giovane, di cui non si conosce ancora l’identità, ma purtroppo è morto sul colpo.