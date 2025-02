Dayitalianews.com - Tragedia in casa: un malore stronca la giovane vita di Veronica, una mamma di appena 27 anni. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarla. E’ successo in località Santo Stefano, ad Arce

Un dramma ha colpito la comunità di, dove la ventisettenneCefalù ha perso lanelle prime ore del mattino in. Ilimprovviso ha colto lanella sua abitazione, spingendo il compagno a chiamare immediatamente i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo dell’Ares 118, per lei non c’è stato nulla da fare.Intervento delle forze dell’ordineOltre al personale medico, sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Pontecorvo, che hanno avviato gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica della. Non risultano, al momento, elementi che possano far pensare a cause diverse da unimprovviso.Una comunità sotto shockera molto conosciuta e stimata ad, e la notizia della sua scomparsa ha lasciato un’intera comunità nel dolore.