Agrigentonotizie.it - Tragedia a Licata, operaio di 58 anni si accascia al suolo e muore

Leggi su Agrigentonotizie.it

Undi 58è morto amentre stava lavorando in un cantiere in piazza San’Angelo nei pressi di un portone. Non dovrebbe trattarsi, in base ad una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, di una morte sul lavoro. L’ipotesi più accreditata, al momento, sarebbe quella di un malore.