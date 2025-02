Dayitalianews.com - Tragedia a Castiglione in Teverina, conducente di una minicar travolge e uccide un anziano

Ancora morti sulle strade italiane e l’ultimasi è consumata su una strada didi, in provincia di Viterbo, dove ildi unaha travolto e ucciso un uomo di 90 anni. Il drammatico scontro si è verificato tra via della Pace e via San Giovanni XXIII nella tarda mattina di ieri, 20 febbraio.La ricostruzione della collisione: muore undi 90 anniSecondo la ricostruzione il dramma si è verificato verso le 11:30, quando ildi una, per motivi ancora da accertare, avrebbe travolto e ucciso l’che stava camminando lungo la strada. Lo scontro è stato molto violento e l’uomo è stato sbalzato per diversi metri. La persona alla guida dellasi è subito fermata per prestare soccorso e ha fatto partire l’allarme, ma le condizioni del 90enne sono apparse subito disperate.