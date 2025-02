Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-02-2025 ore 20:30

LuceverdeUn saluto dalla redazionein coda per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo tra le uscite di Cassia e Flaminia intenso ilsulla tangenziale con code a tratti tra viale di Tor di Quinto e via Salaria verso San Giovanni nella stessa direzione code anche tra San Lorenzo e viale Castrense per lavori sui binari della ferrovia termini Centocelle a partire dalle 21 di questa sera e fino alle 14 di lunedì 24 febbraio resterà chiuso all'attraversamento di via Casilina tra Piazza della Marranella e via di Torpignattara sospesa per tutta la durata dei lavori la circolazione ferroviaria della termini-centocelle potenziate pertanto le corse della linea bus 105 prosegue lavori notturni sulla via Pontina con chiusura a partire dalle 21 del tratto tra Castelno e Pratica di Mare verso l'Eur sempre dalle 21 Ho chiuso anche il tratto tra Tor de' Cenci e Castello in direzione di Latina riapertura prevista per le 6 di domattina chiusura notturna per lavori anche sulla diramazioneNord a partire dalle 22 fino alle 6 chiuso il tratto tra Settebagni e il raccordo anulare In quest'ultima direzione dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito