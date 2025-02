Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-02-2025 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo concludi tra Laurentina ed Appia trafficata anche la carreggiata interna con rallentamenti tra Cassia bis Salaria trafficato il tratto della tangenziale est con code tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni resta chiuso lo ricordiamo per una voragine il tratto di via di Donna Olimpia tra Piazza di Donna Olimpia via Raffaele Paolucci prestare attenzione alla segnaletica per lavori sui binari della ferrovia termini Centocelle a partire dalle 21 di questa sera e fino alle 14 di lunedì 24 febbraio resterà chiuso l'attraversamento di via Casilina tra Piazza della Marranella via di Torpignattara nelle due direzioni sospesa per la durata dei lavori la circolazione ferroviaria della termini-centocelle potenziate pertanto le corse della linea bus 105 dettagli su queste altre notizie sono disponibili sito