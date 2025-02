Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-02-2025 ore 18:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con code tra il bivio per laFiumicino la via Pontina a seguire ancora code tra Fiorentina e doppia trafficata anche la carreggiata interna con code tra Cassia bis e Salaria e a seguire tra via della Bufalotta a via Prenestina code persul tratto Urbano dellaL'Aquila tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est nelle due direzioniin coda anche sulla tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni ed ancora tra viale Castrense uscita perL'Aquila in direzione dello Stadio Olimpico intenso ilin uscita dasulla Cristoforo Colombo con code trave di Mezzocammino e via di Malafede dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito