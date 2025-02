Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-02-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per lavori di manutenzione e sostituzione dei Binari dalle 21 di questa sera e fino alle 14 di lunedì sarà chiuso alin entrambi i sensi di marcia l'attraversamento di via Casilina tra Piazza della Marranella via di Torpignattara durante i lavori la circolazione lungo la ferrovia termini Centocelle sarà sospesa verrà potenziata la linea bus 105 Inoltre per consentire l'esecuzione dei lavori saranno deviate su percorsi alternativi le linee 409 n 409 domani pomeriggio tra Montesacro Val Melaina è il tufello è in programma una manifestazione con corteo In ricordo di Valerio Verbano circa tremila persone partiranno da via Monte Bianco per arrivare in via Monte Ruggero possibile chiusuradeviazioni limitazioni per 13 linee Domenica invece dalle 15 manifestazione con corteo da piazza dell'esquilino ai Fori Imperiali fino alle 19 possibili chiusure e deviazioni per i bus dettagli sumelita.