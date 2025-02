Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-02-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno dalla redazione volume dinon particolarmente elevati quelli registrati al momento permangono Tuttavia ancora una 20 sul Raccordo Anulare carreggiata interna a partire dal io con la Cassia bis Veientana fino alla Salaria in direzione quindi della Nomentana nella zona sud del raccordo in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code a partire dalla Laurentina fino al bivio per la via Tuscolana nel frattempo la polizia locale Ci signora qualche problema sulla via del mare nella zona di Acilia causa di un incidente della conseguente perdita del carico da un veicolo è bene Ci sono code verso il centro città altro incidente al Prenestino in via Pisino 3 via San Giusto e Viale della Serenissima raccomandiamo tutte le attenzioni del caso in via Appia Antica per un muro pericolante tra Samsung alternato regolato da semaforo tra il bivio con la Ardeatina per via Appia Pignatelli possibile formazione di code nelle due direzioni maggiori informazioni su queste altre notizie