Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-02-2025 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovati volumi dinon particolarmente elevati quelli registrati al momento permangono naturalmente incolonnamenti su tutte le principali strade consolari che dal raccordo anulare conducono verso il centro soprattutto per quanto riguarda il quadrante Nord sono Aurelia Cassia Flaminia sul raccordo anulare perintenso rallentamenti in carreggiata interna a partire dal bivio con laFirenze fino alla fine sempre in interna abbiamo così attratti dall' uscita per la Casilina fino allo svincolo per La via Ardeatina in carreggiata esterna e rallentamenti di lieve entità a partire dalla Ardeatina fino all'uscita per la via Tuscolana ancora incolonnamenti su tratto Urbano dellaL'Aquila da Portonaccio la tangenziale est e mentre in tangenziale ci sono cose attratti dall' uscita per viale Libia Corso Trieste fino all'uscita Campi Sportivi in direzione quindi dello Stadio Olimpico cui anche verso San Giovanni dall'uscita per via della Moschea fino alla Nomentana in quest'ultimo caso si tratta di lavori coda tratti perintenso sulla via del mare scienze tragiche Vitinia naturalmente verso il centro brevi code sulla via Appia da Ciampino al Raccordo nel quartiere Monteverde per le conseguenze di uno smottamento chiusa alvia di Donna Olimpia tra Piazza di Donna Olimpia a via Raffaele Paolucci la riapertura è prevista in giornata al Aurelio Ho riaperto invece via di Torre Rossa già chiusa tra via Aurelia Antica via di Villa Carpegna in via Appia Antica per un muro pericolo di transito a senso unico alternato regolato da semaforo tra il video con l' Ardeatina e via Appia Pignatelli possibile formazione di code nelle due direzioni maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito