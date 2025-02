Romadailynews.it - Traffico Lazio del 21-02-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori notturni sulla via Pontina con chiusura a partire dalle 21 di questa sera del tratto tra Castel Romano e Pratica di Mare verso l'Eur sempre sulla Pontina dalle 21 chiuso anche il tratto tra Tor de' Cenci Castel Roma in direzione Latina riapertura prevista per le 6 di domattina resta chiuso per una voragine nel tratto di via di Donna Olimpia tra Piazza Donna Olimpia e via Raffaele Paolucci possibile la formazione di rallentamenti e code per ildi zona per lavori sui binari della ferrovia termini Centocelle dalle 21 di questa sera alle 14 di lunedì 24 febbraio resterà chiuso l'attraversamento di via Casilina tra Piazza della Marranella e via di Torpignattara nelle due direzioni sospesa per la durata dei lavori la circone ferroviaria della termini-centocelle potenziata la linea bus 105 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.