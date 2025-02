Romadailynews.it - Traffico Lazio del 21-02-2025 ore 09:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità volume dinon particolarmente rilevanti quelli registrati al momento sulla raccordo anulare perintenso abbiamo Tuttavia rallentamenti in carreggiata interna a partire dal bivio con la Roma a Firenze fino alla Tiburtina sempre in interna code a tratti dall' uscita per la Casilina fino allo svincolo per La via Ardeatina in tangenziale cosa tratti dall' uscita per viale Libia Corso Trieste fino all'uscita Campi Sportivi in direzione quindi dello Stadio Olimpico ma ci sono cose anche verso San Giovanni non lo svincolo per via della Moschea fino alla Nomentana questo caso si tratta di lavori in via Appia Antica per un muro pericolante transito a senso unico alternato regolato da semaforo tra il bivio con la via Appia Pignatelli possibile formazione di code nelle due direzioni nella quartiere Monteverde per le conseguenze di uno smottamento chiusa alvia di Donna Olimpia 3 a Piazza di Donna Olimpia e via luci la riapertura prevista in giornata Lia per te invece al Aurelia via di Torre Rossa già chiusa tra via di Villa Carpegna via Aurelia Antica è stato revocato lo sciopero nel comparto ferroviario previsto nel fine settimana confermate invece le agitazioni nella trasporto pubblico locale in programma lunedì 24 febbraio nel quartiere Ostiense per uno smottamento della sede stradale le linee bus 715 e 716 provenienti dalla centro ovvero dai capolinea di via del Teatro Marcello non transitano in via Pellegrino Matteucci in via Girolamo Benzoni proseguono invece in via Ostiense sul ponte settimia spizzichino per riprendere il percorso sulla circonvalne Ostiense nessun problema per i bus diretti verso il centro