Traffico in tilt in centro a Bologna, ingorgo e danni: cos'è successo

, 21 febbraio 2025 – Mattinata di caos nel pienodi. Lunghe code ea causa di un affollamento di furgoni per la consegna di merci in via San Vitale. Diversi mezzi per il carico-scarico si sono incastrati tra loro costringendo gli autisti a manovre tutt'altro che facili, cosicché anche a causa del maxi-cantiere per la messa in sicurezza della torre Garisenda ci sono stati problemi da via San Vitale a via Castiglione, passando per piazza della Mercanzia. A farne le spese, alla fine, un'auto parcheggiata sotto le Due Torri e uno dei fittoni di cemento che delimitano l'area pedonale che si trova davanti al palazzo della Camera di commercio. Come ha raccontato un passante, uno dei mezzi più grossi avrebbe urtato una Smart (in divieto di sosta) danneggiandone il muso.