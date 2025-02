Tracker e Georgie & Mandy’s First Marriage e altre 7 serie rinnovate da CBS

Leggi su Cinefilos.it

da CBSSono stati rinnovati, insieme ad altri sette,della CBS., adattamento del romanzo di Jeffery Deaver The Never Game, è andato in onda per la prima volta nel 2024 e segue le avventure del cacciatore di taglie Colter Shaw (Justin Hartley, star di This Is Us).è il secondo spin-off della sitcom di successo The Big Bang Theory, che segue la vita matrimoniale del fratello maggiore di Sheldon,Cooper (Montana Jordan), e di sua moglie Mandy (Emily Osment) dopo gli eventi del finale dellaYoung Sheldon.La Paramount ha annunciato il rinnovo di nove programmi della CBS. L’annuncio comprende, terza stagione,, seconda stagione, Elsbeth, terza stagione, Fire Country, quarta stagione, NCIS, ventitreesima stagione, NCIS: Origins, seconda stagione, NCIS: Sydney, terza stagione, e Hollywood Squares, seconda stagione.