Tra le stelle più attese Sergio Bernal e Maia Makhateli

Domenica alle 15.30 è previsto il tradizionale The Gala, con la direzione artistica di Francesco Volpe. Ad aprire l’esibizione sarà Valentina Mascini Lescay, di appena 13 anni, che arriva con Yagp (Youth America Grand Prix), il più grande concorso internazionale di danza classica, che si esibirà in ’Esmeralda’ coreografia di Marius Petipa, musica di Cesare Pugni; a seguire la vincitrice della I edizione di 600 Beats, la flash open call per giovani coreografi. In scena Jesus Andres Rea Lopez protagonista del lavoro ’Pachakuti’, coreografie di Michela Priuli. Lepiùsono sicuramente(foto sopra), re del Flamenco, in ’The Swan’, coreografia di Riccardo Cuem, musica di Saint-Saens e poi in ’Obertura’ coreografia dello stesso, musica di Coetus Alexis Tobia e, ballerina georgiana principal dancer del Dutch National Ballet di Amsterdam, insieme al coreano Young Gyu Choi in ’Romeo e Giulietta’ di Prokofiev.