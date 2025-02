Puntomagazine.it - Torre del Greco (Na): La droga che distrugge le famiglie. Anziano subisce le vessazioni del figlio

Leggi su Puntomagazine.it

del: nonostante i continui maltrattamenti da parte delnon lo ha mai denunciato . “perché è sempre mio”. La piaga sociale dellachela vita di migliaia di.Questo è solo l’ultimo episodio in cui si abbattono i carabinieri. Siamo aDel, città a sud di Napoli ed è ora di cena. La tavola imbandita verrà presto scaraventata in aria.I carabinieri della locale stazione ricevono una richiesta di aiuto. Dall’altra parte della cornetta un 82enne in preda al panico che chiede l’intervento dei carabinieri. E’ stato appena pestato dal42enne. La vittima è fuggita e attende in strada. Due gazzelle dei carabinieri intervengono e prendono contatti con l’. Sul volto insanguinato i segni dell’aggressione appena avvenuta.