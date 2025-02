Lanazione.it - Torna la Compagnia del Polvarone a Capolona

Arezzo, 21 febbraio 2025 –ladelper la prima Rassegna di Teatro Amatoriale in corso di svolgimento al Cinema Nuovo. L’iniziativa organizzata dal locale Circolo Acli sta avendo un buon successo di pubblico e per la serata deldi sabato 22 alle 21 si annuncia il tutto esaurito. Vanno a ruba gli ultimi posti disponibili per vedere l’ultima commedia di Roberta Sodi alla sua 14° replica, che per l’occasione tocca il suo massimo storico con ben 18 attori sul palcoscenico. Tra i protagonisti anche gli ARDACAPO che con i loro stornelli punteggiano tutti i momenti salienti della commedia. BRIGITTA DAMM’UN BACINO nel tempo si è arricchita e sempre più caratterizzata con interpreti nuovi e divertenti. Questo il Cast completo della serata: Achille Enrico Roncucci Adelina Sara Mancini Idina Roberta Sodi Ilvira Paola Poggioni Billo Antonio Tavanti Brigidino Ivo Sodi Biondina Ivana Peluzzi Giotto Gianni Ghiandai Poldo Sandro Sarri Brigitta Paola Poggioni Cecchino Luigi Pisoni Ciro Antonio Saturno Angiolina Elsa Giusti Michelino Christian Sodi Paolino Alessandro Minelli Lorenzo Filippo Notarnicola Leo Leonardo Dini Gli Ardacapo Giovanni Liberatori Mauro Cheli Luigi Pisoni