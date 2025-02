Sport.quotidiano.net - Torino-Milan, Conceiçao: “Io non ho paura di niente, so quale è il nostro problema”

o, 21 febbraio 2025 - “Nel calcio si ricomincia sempre. Ci è costato tanto uscire dalla Champions, ma il gruppo è davvero concentrato sul. Sapevamo di essere più forti del Feyenoord e nonostante il risultato inizio a vedere un'evoluzione interessante. Su questo dobbiamo insistere. E di tempo non ce n'è, anche per colpa nostra perché avremmo dovuto essere agli ottavi: ora puntiamo al quarto posto in campionato e alla Coppa Italia”. Così Sergioalla vigilia di, domani alle 18. Risposta immediata al caso Theo Hernandez: “Mi piace parlare di calcio e non del colore dei capelli. Per me neri, gialli, bianchi. è uguale. Lui è un patrimonio del club, in altri momenti ha dato tanta gioia ai tifosi e sa che ha fatto male alla squadra. ne abbiamo già parlato in spogliatoio, anche io ho commesso tanti errori: è disponibile per giocare domani, così come gli altri 22”.