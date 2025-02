Notizie.com - Top ten attori più seguiti sui social: da Monica Bellucci a Fabio Volo, ma mancano Favino e altri tre fuoriclasse

Sapete quali sono glipiùsuinetwork? Da, ma ci sono almeno quattro esclusi top tra i primi dieci tra cui Pierfrancesco.Top tenpiùsui: da, matre(ANSA) Notizie.comLa notorietà non equivale per forza alla bravura, perchémenti sarebbero stati molti glipresenti in questa classifica che non sono stati citati. Se in testa con 5.7 milioni su Instagram, come riportato da BonusFinder, troviamoBelucci fuori dalla classifica c’è sicuramente quello che viene considerato l’attore italiano più importante all’unanimità. Pierfrancesco, fermandosi a 900mila, non raggiunge nemmeno il milione.Nella classificaancheprotagonisti assoluti del mondo del cinema italiano come Edoardo Leo che sfiora i 700mila, ma anche Claudio Santamaria a 340mila e Marco Giallini a 441mila.