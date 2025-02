Tvplay.it - Tonali torna in Serie A: ha detto sì alla big, Milan tradito

Leggi su Tvplay.it

Sandropuòre inA: lo vuole una big inA e lui avrebbe anche giàdi sì, ecco i dettagli.Sandro, dopo un periodo di forti scossoni dovuti al caso scommesse, èto a lavorare a pieno regime tra Newcastle e Nazionale Italiana. Il centrocampista è cresciuto ancora di più sotto il punto di vista della qualità, motivo questo per il quale ha attirato e sta continuando ad attirare l’attenzione di diverse squadre. Tra le altre c’è anche una big italiana che fa sul serio.inA: hasìbig,(LaPresse) – Tvplay.itpiace parecchioJuventus che sta facendo di tutto per preparare un tesoretto e al tempo stesso per liberare un posto in rosa pur di accogliere l’ex. Il centrocampista è attualmente in forza al Newcastle, ma secondo ‘SportMediaset’, avrebbe già aperto all’ipotesi di un trasferimento a Torino.