Juventusnews24.com - Tonali Juventus, piovono conferme sul centrocampista: spunta anche uno scambio di prestiti con questo bianconero!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24sul: tutti gli ultimissimi aggiornamenti in vista della prossima sessioneSandrodel Newcastle, è uno dei nomi caldi del calciomercatoper la prossima sessione estiva. Le ultime notizie riportate dal giornalista Gianni Balzarini.PAROLE – «Se la Juve va in Champions è stato imbastito un buon discorso conche sarebbe orientato a dire di sì. La valutazione del giocatore che era stato pagato sui 60 milioni dal Newcastle, va calcolato il valore a bilancio del giocatore a giugno 2026 che è di 35 milioni di euro. La Juve punterebbe ad unodicon Douglas Luiz, un obbligo di riscatto per il giugno 2026, valutando la cifra di bilancio del 2026, ossia i 35 milioni».