Tonali Juve, il centrocampista ha già detto sì ai bianconeri! Ecco cosa serve per affondare il colpo: ci sono importanti novità

di RedazionentusNews24, ilha giàsì ai: tutti gli ultimi aggiornamenti sul possibilePotrebbe esserci una nuova rivoluzione in estate: il calciomercatonon dorme mai e in caso di qualificazione alla prossima Champions League, che porterà una somma importante nelle casse bianconere, potrebbe puntare.Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’exdel Milan avrebbe giàsì al trasferimento in bianconero. Sullo sfondo anche la possibilità di uno scambio di prestito con Douglas Luiz ma tanto, se non tutto, dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League.Leggi suntusnews24.com