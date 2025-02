Juventusnews24.com - Tonali Juve (Gazzetta), i bianconeri sono pronti a fare sul serio! E spunta anche quella contropartita: ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dello Sport), isul! E: lesul centrocampistaHa davvero del clamoroso la notizia riportata questa mattina dalladello Sport secondo la quale in vista della prossima estate il calciomercatopotrebbe tornare alla carica per Sandro.Il corteggiamento dell’azzurro è già iniziato e l’idea deisarebbedi offrire Douglas Luiz come parzialeal Newcastle. Per il momento solo un’idea, ma laci sta pensando seriamente.Leggi suntusnews24.com