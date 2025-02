Panorama.it - Tommy Cash, chi è il cantante del brano che ha fatto scandalo in Italia "Espresso Macchiato"

Caffè, spaghetti e mafia: il ritratto dell'dipinto danon è stato accolto con favore dal pubblicono. L'artista estone, che rappresenterà il suo paese all'Eurovision Song Contest 2025, ha presentato il", una canzone che mescola parole inno, pronunciate in modo volutamente maccheronico, e inglese rudimentale, giocando su una serie di stereotipi legati all': il caffè, il tabacco, gli spaghetti e persino la mafia. In un'intervista,ha dichiarato di aver scritto questo pezzo con l'intento di vincere l'Eurovision, che prenderà il via il 13 maggio a Basilea, in Svizzera. Il motivo che lo abbia spinto a scegliere proprio l'come tema della sua canzone resta poco chiaro, ma l'artista ha spiegato di essere un grande appassionato di caffè: «Ne bevo sei tazze al giorno».