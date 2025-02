Biccy.it - Tommaso fa delle rivelazioni molto intime su lui e MariaVittoria, lei sbotta

Leggi su Biccy.it

Alfonso Signorini ieri sera al Grande Fratello ha mostrato aFranchiimmagini dello scorso dicembre, quandosi è avvicinata ad Alfonso D’Apice per conoscerlo meglio, facendo anche intendere che tra lei e l’idraulico toscano non ci fosse nulla. In puntata Franchi è sembrato tranquillo: “Io mi fido di lei, sono cose che in parte sapevo, certo che mi dispiace, ma andiamo avanti“.Io adoronon posso farci niente.Dopo Iago è il mio preferito e spero vinca.#grandefratello #teamiago #tommavi pic.twitter.com/3y6W75nfv7— ???? (@olmaebasta) February 21, 2025Franchie poi si pente: “È finita! No, scusa ho sbagliato”.Subito dopo la puntata del GFsi sono confrontati e lui l’ha rimproverata: “Se avessi visto quei video due mesi fa adesso non saremmo qui, non sarebbe nato nulla.