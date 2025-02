Juventusnews24.com - Tomasini (ex Cagliari) ci crede: «Credo che i rossoblù se la possano giocare per due ragioni. Loro non avranno questo»

di Redazione JuventusNews24, ex giocatore del, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della partita contro la JuventusIntervistato dai microfoni dei colleghi diNews24, l’ex difensore del, Giuseppeha caricato iin vista della sfida contro la Juve. Ecco le sue impressioni.PAROLE – «che nella forma attuale delce la si possanei novanta minuti,nonostante il fatto che non siamo all’altezza dei bianconeri.sono stati eliminati in Champions League per cui nonil morale alto, è una cosa che possiamo sfruttare perché invece noi siamo in ottima forma. Nel calcio poi cambia sempre tutto, dici una cosa e ne succede un’altra però possiamo giocarcela senza sintomi d’inferiorità rispetto alla Juventus».