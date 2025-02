Internews24.com - Tomasini a CagliariNews24: «Nei miei 10 anni di Serie A c’è sempre stato qualche favore per la Juve! Per la lotta scudetto penso questo»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex calciatore del Cagliari, Giuseppe, ha parlato della sfida dei sardi contro lantus ripensando alle sue gare contro i bianconeriInterviin esclusiva da, l’ex calciatore del Cagliari, Giuseppe, ha parlato della sfida diturno diA tra i sardi e lantus e ha fatto anche una riflessione sullache coinvolge Inter e Napoli.IL CAGLIARI PUÒ FARCELA CONTRO LA? – «di si se ci mandano un arbitro giusto! Io ho fatto diecidiA e quando giocavo contro lantus vedevo chelo ricevevano. Credo che nella forma attuale del Cagliari ce la si possa giocare nei novanta minuti,nonostante il fatto che non siamo all’altezza dei bianconeri. Loro sono stati eliminati in Champions League per cui non avranno il morale alto, è una cosa che possiamo sfruttare perché invece noi siamo in ottima forma.