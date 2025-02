Iltempo.it - Toghe rosse in un circolo dem, Gasparri tuona: "Uso politico della Giustizia"

Le, quelle che hanno dichiarato guerra al governo ma che giurano di non fare politica, sono tornate ad attaccare la riforma dell'esecutivo Meloni. Presso ilPd Italia - Lanciani, a Roma, il pm Eugenio Albamonte, nominato recentemente sostitutoDirezione nazionale antimafia, già segretario di AreaDg (ovvero una costola di Magistratura democratica), ha partecipato insieme alla deputata dem Debora Serracchiani a un dibattito sulla riforma, organizzato dai Giovani democratici. Un episodio, questo, che è diventato oggetto di un'analisi del capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio. "Questo è l'usoportato alle estreme conseguenze. E se io domani mi trovassi di fronte Albamonte come magistrato, io che la penso diversamente, mi potrei fidare o dovrei diffidare? È una vicenda incredibile", ha scandito in un video postato su Facebook.